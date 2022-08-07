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Стала известна история появления самого известного магазина страны

Стала известна история появления самого известного магазина страны
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Историю появления самого известного магазина страны — ГУМа — раскрыла «Мослента». Стало известно, что верхние торговые ряды открылись в декабре 1893 года.

Его создателями были архитектор Александр Померанцев и инженер Владимир Шухов. Тогда в салонах торговали шелком и парчой, кондитерскими изделиями, коньяком, различной парфюмерией, часами и многим другим. Покупателями были состояние люди.

Позже здесь можно было найти дефицитную продукцию. Женщины вставали в очереди буквально в домашних халатах, чтобы успеть ее купить.

Ранее стало известно об истории владельцев доходного дома на Чистых прудах 1909 года постройки.

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