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05:29, 27 ноября 2022
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Раскрыта история названия «волшебного» переулка в Москве

Раскрыта история названия «волшебного» переулка в Москве
Фото: Яндекс.Карты

История названия «волшебного» переулка в столице раскрыта в Telegram-канале «История Москвы». Речь идет о Зельеве переулке, расположенном на востоке города в Преображенском районе.

«Изначально он носил совсем другое имя: на картах столицы значился как Аптекарский. Однако в 1922 году название решили поменять, так как в Басманном районе было место с точно таким же названием», — говорится в сообщении.

В результате этот переулок стали величать Назаровым по фамилии одного из местных владельцев домов. По данным администраторов канала, нынешнее название появилось несколько позже. Переулок получил свое современное имя с отсылкой к лекарственным зельям.

Ранее была опубликована история происхождения первого названия ЦУМа. Оно связано с фамилиями его создателей — шотландских коммерсантов Арчибальда Мерилиза и Эндрю Мюра.

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