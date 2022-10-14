Раскрыта история первого владельца старейшего жилого дома Москвы

Историю первого владельца старейшего жилого дома Москвы — Дома Ярошенко — «Мосленте» раскрыл хозяин одной из местных квартир, потомственный скульптор, учредитель фонда «Хитровка» Николай Аввакумов.

«Когда мы говорим "самый старый жилой дом Москвы", мы имеем в виду, что это самый старый жилой дом, в котором до сих пор именно живут», — подчеркнул Аввакумов. Он объяснил, что многие старинные здания в столице переделали под музеи, офисы, детские учреждения или что-то еще, но изначальная, жилая, функция сохранялась только у Дома Ярошенко.

Древнее ядро этого строения — боярско-дворянская усадьба, где жило несколько поколений аристократов, продолжил собеседник «Мосленты». «Первым был Лукьян Тимофеевич Голосов. Мы установили это точно. Это открылось через описание церкви XVll века. Вместо адреса там сказано, что она по двум сторонам граничила с двором этого человека, поэтому мы знаем, что это точно его дом», — рассказал скульптор. Аввакумов добавил, что информация неоднократно подтвердилась благодаря другим источникам.

Голосов был патриаршим человеком — к такому выводу жильцы дома пришли, когда обнаружили изразцы с львиными мордами из Нового Иерусалима. «С их помощью мы уточнили дату постройки — 1657 год», — поделился Аввакумов.

Собеседник «Мосленты» добавил, что Голосов был потомственным дьяком, человеком набожным и хорошо образованным. Он писал стихи, принимал у себя иностранцев и перевел лечебник царя Алексея Михайловича с латыни. «Если мне не изменяет память, Ключевский писал про него так: «Голосов считал, что лучше детей латыни не обучать, потому что она может умножать вольнодумство»», — добавил Аввакумов.

Ранее впечатлениям от жизни в доме купцов Грибовых на улице Чаплыгина, где уже 35 лет находится театр Олега Табакова, поделились хозяева местных квартир. По их словам, существовавшие в этом здании коммуналки расселили еще при советской власти.