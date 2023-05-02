Опубликована история временного названия Павелецкой площади в Москве

История временного названия Павелецкой площади опубликована в группе «Москва: История Москвы» в социальной сети «ВКонтакте». В 1941-м ее переименовали из-за траурного поезда.

«С 1941 по 1992 годы Павелецкая площадь называлась Ленинской. Такое название ей дали, потому что именно на Павелецкий вокзал прибыл траурный поезд с телом Владимира Ильича Ленина», — рассказал автор поста.

Он уточнил, что тело политического деятеля находилось в траурном вагоне №1691. Паровоз У-127 этого состава сейчас стоит в построенном в 1948 году слева от Павелецкого вокзала павильоне-музее «Траурный поезд В.И. Ленина».

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