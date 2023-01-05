Собянин подвел итоги строительства в столице за 2022 год

Итоги строительства в столице за 2022 год в своем личном блоге подвел мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, за прошедший год в городе ввели в эксплуатацию 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 6,9 миллиона «квадратов» являются жильем.

«Символический, но в то же время очень важный рубеж достигнут в реализации Программы реновации. В новые дома переехали либо заканчивают переселение 100 тысяч жителей расселяемых пятиэтажек», — написал мэр.

Кроме того, он напомнил, что в 2022 году в столице открылся Международный центр самбо и Международный центр бокса, а на Воробьевых горах запустили в работу горнолыжный комплекс и восстановили эскалаторную галерею. В Текстильщиках же открыли исторический стадион «Москвич».

Градоначальник добавил, что в разных столичных районах в 2022 году начали работу 50 школ и детских садов.

«В планах на ближайшее время — строительство сотен детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов», — заключил Собянин.

Ранее Собянин заявил о полном завершении строительства БКЛ. Он заявил, что новая линия метро стала крупнейшей в мире.