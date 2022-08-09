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Разбойник переоделся в рабочего и попытался сбежать из Бутырки

Разбойник переоделся в рабочего и попытался сбежать из Бутырки
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Попытка побега осужденного преступника пресечена в следственном изоляторе «Бутырская тюрьма», сообщили «Мосленте» в пресс-службе УФСИН России по Москве.

«В воскресенье вечером пресечена попытка побега из Бутырки. Проводится проверка обстоятельств произошедшего», — сказал представитель ведомства.

По данным ТАСС, попытку побега совершил осужденный за разбой преступник. Он воспользовался ремонтными работами в СИЗО и попытался покинуть территорию, переодевшись в рабочего. Его остановили уже на КПП тюрьмы.

Ранее сообщалось о приговоре в пять лет лишения свободы за вымогательство и порнографию создателю сообщества «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.

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