Из московского банка похитили полмиллиарда рублей

В Москве осудили пятерых злоумышленников, похитивших из банка почти полмиллиарда рублей. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Следствие доказало, что председатель правления одного из коммерческих банков совместно с рядом соучастников с октября 2014 года по ноябрь 2016 года оформил около 800 фиктивных кредитных договоров на обычных россиян. Таким образом были похищены более 459 миллионов рублей.

С учетом позиции прокурора суд приговорил банковских служащих к лишению свободы на срок от четырех до семи лет, а также к штрафам в размере 600-800 тысяч рублей. Еще двум осужденным назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Судом также удовлетворен гражданский иск Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о возмещении имущественного вреда. Приговор в законную силу не вступил.

В мае правоохранители задержали жителя Подольска, который подозревается в разбойном нападении на офис банка 12 лет назад. По предварительным данным, в ноябре 2012 года неизвестные проникли в банк на улице Народного ополчения в Москве. Там они напали на двух охранников, вскрыли банкомат, похитили около семи миллионов рублей и скрылись. По горячим следам установить личности и задержать сообщников не удалось.