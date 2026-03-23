Из-за отключений интернета у москвичей появилась деликатная проблема

Воспользоваться некоторыми общественными туалетами в Москве стало невозможно из-за отключений интернета, рассказало о деликатной проблеме «Осторожно, новости». В частности, перебои с оплатой туалетов есть на Тверской улице — не получается расплатиться на терминале оплаты.

Информацию о перебоях подтвердили в компании «ОРК», которая эксплуатирует ряд туалетных кабинок. По ее словам, проблемы с оплатой возникают только в центральных районах Москвы, где ограничивают мобильный интернет.

«Раньше в туалет в день в среднем ходило 20 человек. В последние дни туда ходят по два человека. Туда выезжают специалисты, проверяют работоспособность. Но выясняется, что это проблема не с нашей стороны, а из-за заглушенного интернета и провайдеров. Чем ближе к центру, тем чаще перебои. Ночью их меньше. При этом на нашу сторону не поступало жалоб на проблемы с наличной оплатой», — заявили в компании.

Там также сообщили, что туалеты могут включить в «белые списки». «Мы договариваемся, как занестись в "белый лист", сейчас идет процесс согласования, мы этот вопрос решаем», — дополняет «ОРК» издание «Подъем».

В январе в Москве консьержка случайно заперла мужчину в общественном туалете. На выходе из уборной посетитель понял, что все двери закрыты. Ему пришлось вызвать спасателей. Приехавшие сотрудники МЧС распилили решетку, параллельно пытаясь успокоить мужчину, а потом передали его врачам.