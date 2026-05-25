Опубликовано 25 мая 2026, 10:171 мин.
Из-за пожара в московском хостеле эвакуировали 600 человек
В хостеле «Акварель» в Москве произошел пожар, эвакуированы 600 человек.
В московском хостеле «Акварель», расположенном на Монтажной улице в районе Гольяново, произошел крупный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, огонь охватил второй и третий этажи здания. Эвакуированы 600 человек.
Пожару присвоили второй ранг сложности. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
На месте происшествия работают пожарные и бригады скорой помощи. Для тушения направлен вертолет.
Ранее сообщалось, что на складе под Дмитровом в Подмосковье произошел пожар. Огонь охватил около пяти тысяч квадратных метров.