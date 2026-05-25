Из-за пожара в московском хостеле эвакуировали 600 человек

В московском хостеле «Акварель», расположенном на Монтажной улице в районе Гольяново, произошел крупный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, огонь охватил второй и третий этажи здания. Эвакуированы 600 человек.

Пожару присвоили второй ранг сложности. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

На месте происшествия работают пожарные и бригады скорой помощи. Для тушения направлен вертолет.

Ранее сообщалось, что на складе под Дмитровом в Подмосковье произошел пожар. Огонь охватил около пяти тысяч квадратных метров.