Из здания больницы в Москве эвакуировали людей из-за пожара

Из здания больницы на Фортунатовской улице в Москве эвакуировали людей из-за пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По информации из открытых источников, по адресу Фортунатовская улица, дом 1, корпус 1, находится ГКБ имени Ф.И. Иноземцева.

Возгорание произошло на площади два квадратных метра из-за короткого замыкания. Позднее в оперативных службах уточнили, что пожар потушен. Из здания эвакуировался персонал в количестве 20 человек.

Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок устроил пожар во время игры в квартире на северо-западе Москвы.