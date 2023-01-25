В Подмосковье появилось объявление о сдаче в аренду избы Бабы-Яги

Объявление о сдаче в аренду избы Бабы-Яги появилось на популярной платформе по покупке и аренде недвижимости. Жителям Москвы и области предлагают арендовать настоящую избушку на курьих ножках, рассказали «Мосленте» в пресс-службе «Авито-Недвижимость».

Строение расположено на территории подмосковной деревни Мисайлово. Цена за сутки начинается от 15 тысяч рублей. Сам дом стоит на участке 18 соток посреди леса, а интерьер сделан в старорусских традициях — арендаторы смогут почувствовать себя героями детских сказок.

Внутри есть все необходимое для комфортной жизни: электричество, отопление, канализация. Разместиться здесь смогут четыре человека — внутри находится двухъярусная кровать.

Ранее был назван адрес «дома дурака» в столице. Речь шла об особняке на улице Воздвиженка, 16.