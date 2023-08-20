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14:44, 20 августа 2023
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Избиение молодого человека в Москве попало на видео

В московском районе Некрасовка произошла ночная драка.

Избиение молодого человека в Москве попало на видео
Кадр: Telegram-канал «МК: срочные новости»

Двое молодых людей напали и избили парня в ночные часы у жилых многоквартирных домов в московском районе Некрасовка. Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «МК: срочные новости».

Конфликт произошел в 17-м микрорайоне Некрасовки. На кадрах двое парней сначала гонялись за своим оппонентом, после чего, догнав его, повалили на асфальт и начали бить руками и ногами, в том числе по голове.

В какой-то момент пострадавшему удалось отбежать от обидчиков, но один из них вновь догнал его, повалил на детской площадке и продолжил избивать. Все это время молодой человек кричал и просил о помощи.

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