Избиение молодого человека в Москве попало на видео

Конфликт произошел в 17-м микрорайоне Некрасовки. На кадрах двое парней сначала гонялись за своим оппонентом, после чего, догнав его, повалили на асфальт и начали бить руками и ногами, в том числе по голове.

В какой-то момент пострадавшему удалось отбежать от обидчиков, но один из них вновь догнал его, повалил на детской площадке и продолжил избивать. Все это время молодой человек кричал и просил о помощи.

Ранее подростки устроили драку в подмосковных Люберцах.