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Избиение москвича иностранцем у метро попало на видео

Избиение москвича иностранцем у метро попало на видео
Кадр: МВД Медиа

Иностранец избил москвича у вестибюля метро. Видео с места происшествия в понедельник, 15 августа, опубликовала пресс-служба МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел около одной из станций метро на юго-востоке столицы. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в котором 19-летний гражданин ближнего зарубежья нанес несколько ударов руками и ногами 28-летнему жителю столицы. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемого в избиении москвича иностранца арестовали. Следствием ОМВД России по Рязанскому району Москвы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК России.

Ранее стало известно, что в Подмосковье иностранец попытался сжечь коллег из-за личной неприязни.

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