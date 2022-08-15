Избиение москвича иностранцем у метро попало на видео

Иностранец избил москвича у вестибюля метро. Видео с места происшествия в понедельник, 15 августа, опубликовала пресс-служба МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел около одной из станций метро на юго-востоке столицы. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в котором 19-летний гражданин ближнего зарубежья нанес несколько ударов руками и ногами 28-летнему жителю столицы. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии.