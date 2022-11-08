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12:05, 08 ноября 2022
1 мин.

Избиение москвича приезжим попало на видео

Избиение москвича приезжим попало на видео
Кадр: Telegram-канал «МВД Медиа»

Приезжий напал на москвича на Новокузнецкой улице и ограбил его. Инцидент попал на видео, опубликованное «МВД Медиа».

На кадрах запечатлен момент избиения. Злоумышленник повалил свою жертву на землю, нанес мужчине множественные удары и похитил из его карманов документы, банковскую карту и две тысячи рублей.

Грабителя задержали, им оказался 31-летний уроженец Приморского края. Мужчина заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК России («Грабеж»). Похищенным он успел распорядиться по своему усмотрению.

Ранее на видео попало ограбление столичного ломбарда. Полицейские задержали подозреваемого в налете 27-летнего приезжего в Троицке.

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