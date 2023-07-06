Избиение мужчины в московском метро попало на видео

По данным правоохранителей, между двумя пассажирами возник спор в поезде. 60-летний мужчина вышел из вагона на станции, не желая продолжать перепалку, однако оппонент догнал его, повалил на пол и избил.

Пострадавшего доставили в больницу, ему потребовалась операция. Нападавшего задержали на станции «Комсомольская». Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК России («Побои»).

Ранее на видео попала драка мужчин в полупустом вагоне московского метро. В конфликт вмешался пассажир и разнял дерущихся.