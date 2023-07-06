17:26, 06 июля 2023
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Избиение мужчины в московском метро попало на видео
Мужчина избил 60-летнего москвича на станции метро «Преображенская площадь».
Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»
37-летний мужчина избил 60-летнего москвича на станции столичного метро «Преображенская площадь». Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «МВД Медиа».
По данным правоохранителей, между двумя пассажирами возник спор в поезде. 60-летний мужчина вышел из вагона на станции, не желая продолжать перепалку, однако оппонент догнал его, повалил на пол и избил.
Пострадавшего доставили в больницу, ему потребовалась операция. Нападавшего задержали на станции «Комсомольская». Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК России («Побои»).
Ранее на видео попала драка мужчин в полупустом вагоне московского метро. В конфликт вмешался пассажир и разнял дерущихся.