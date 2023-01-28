Избиение двух мужчин в московском метро попало на видео

На кадрах видно, как мужчина бьет ногами двух оппонентов, один из которых лежит на полу вагона. По данным источника, конфликт произошел на станции «Курская».

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что полиция изучает видеозапись драки. «Сотрудники полиции изучают видео, размещенное в сети интернет, где в вагоне поезда в районе станции метро "Курская" произошел конфликт между гражданами. Устанавливаются все участники инцидента», — рассказали агентству.

Ранее в столичном метро подрались подросток и женщина. Россиянка побила школьника за то, что он курил электронную сигарету в вагоне.