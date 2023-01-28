Город
13:13, 28 января 2023
1 мин.

Избиение двух мужчин в московском метро попало на видео

Избиение двух мужчин в московском метро попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В московском метро пассажир избил двух мужчин ногами. Инцидент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Подъем».

На кадрах видно, как мужчина бьет ногами двух оппонентов, один из которых лежит на полу вагона. По данным источника, конфликт произошел на станции «Курская».

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что полиция изучает видеозапись драки. «Сотрудники полиции изучают видео, размещенное в сети интернет, где в вагоне поезда в районе станции метро "Курская" произошел конфликт между гражданами. Устанавливаются все участники инцидента», — рассказали агентству.

Ранее в столичном метро подрались подросток и женщина. Россиянка побила школьника за то, что он курил электронную сигарету в вагоне.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.