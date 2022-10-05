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12:12, 05 октября 2022
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Новый знакомый избил и изнасиловал москвичку в одном из дворов

Новый знакомый избил и изнасиловал москвичку в одном из дворов
Фото: Telegram-канал «Столичный СК»

Новый знакомый избил и изнасиловал москвичку в одном из дворов столицы, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«В ходе совместной слаженной работы следователей столичного СКР и сотрудников уголовного розыска ОМВД «Рязанский» и «Кузьминский» в короткий срок 34-летний фигурант задержан», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 2 октября 2022 года во дворе дома по улице Федора Полетаева в Москве подозреваемый избил и изнасиловал девушку, с которой познакомился незадолго до этого. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»).

Ранее мужчина изнасиловал женщину в московском парке. После этого скрылся с места преступления.

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