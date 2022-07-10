В Москве двое мужчин избили женщину за просьбу не шуметь

Двое постояльцев хостела избили жительницу московского жилого комплекса за то, что она попросила их не шуметь. Об этом женщина рассказала изданию Mash.

По словам пострадавшей, мужчины сидели во дворе, распивали алкоголь и громко разговаривали, чем мешали местным жителям. В тот день женщина поздно возвращалась домой и встретила по пути соседку, которая попросила вызвать полицию на нарушителей тишины.