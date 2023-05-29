В Подмосковье школьники сняли издевательства над сверстницей на видео

В Подмосковье школьница заставила сверстницу облизать ее штаны на камеру. Видео, снятое подростками, опубликовали в группе «Сергиев Посад Life», но позже удалили по просьбе родителей пострадавшей.

На скриншоте из ролика видно, как девочка схватила сверстницу за шею и нагнула к своей ноге. По данным очевидцев, подросток-булли нецензурно выразилась в адрес жертвы и приказала ей облизать новые брюки.

Позже в группе сообщили, что виновных в издевательствах над школьницей нашли и привлекли к ответственности. «Написано заявление, сообщили также в учебное заведение, где учится девочка», — уточнила администрация сообщества.

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