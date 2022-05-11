Жители московского «спальника» оценили изменения в районе

Один из старожилов района, IT-специалист Борис считает, что в Кузьминках не произошло значительных изменений. «Есть районы, куда приехал спустя 30 лет, и как в новый город попал — ничего знакомого, все переменилось. Ни привычных улиц, ни домов, ни скверов, ни магазинов. А здесь все иначе. Придет сюда человек, который тут три десятка лет не бывал, увидит, конечно, изменения, но ни за что не заблудится», — пояснил он. Среди запомнившихся ему нововведений Борис назвал появление в Кузьминках театра, торгового центра «Мираж» и высотных домов.

В то же время пенсионер Сергей, живущий в «спальнике» с рождения, заявил, что район претерпел кардинальные изменения. Культовым исчезнувшим местом он назвал ресторан «Восход». Кроме того, мужчина вспомнил, что в его детстве у метро можно было увидеть вышедших из парка лосей. «А сейчас все стало уже совсем по-другому. Практически все эти места исчезли. Кузьминки теперь — совсем не тот район, что был раньше», — заключил он.

Ранее жители московского района Новокосино вспомнили, каким он был, когда только начал застраиваться. Старожилы рассказали о коровниках на месте новостроек и деревенских домах.