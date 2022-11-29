Стало известно об основных изменениях в итоговом школьном сочинении

Об основных изменениях в итоговом школьном сочинении 7 декабря стало известно «Мосленте» в разговоре с главой методической разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артемом Муштой.

«Открытые тематические направления на каждый год больше не публикуют, теперь темы экзамена будут брать из закрытого банка», — рассказал эксперт. Он уточнил, что, начиная с этого года для итогового сочинения будут использоваться темы прошлых лет. Все они собраны в единый закрытый банк и структурированы по трем разделам: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека».

По его мнению, изменения вряд ли как-то глобально скажутся на подготовке учеников. Сама процедура, критерии оценки и написания остались те же. Тем не менее об изменениях стоит знать, так как испытание является допуском к ЕГЭ — а это уже довольно стрессовый фактор для школьников. Это первые изменения в итоговом сочинении с момента его введения, поэтому в дальнейшем при необходимости порядок проведения испытания может быть скорректирован, сообщил Мушта.

По данным исследования MAXIMUM Education, каждый третий одиннадцатиклассник не знает о новых правилах написания итогового сочинения. При этом 51 процент школьников, которые ознакомились с нововведением, считают, что готовиться стало сложнее. 30 процентов опрошенных самым пугающим называют то, что темы и направления будут неизвестны до самого экзамена.

Итоговое сочинение — работа, которая проводится в 11 классе с 2014 года. Экзамен проверяет общие речевые компетенции школьника и его умение рассуждать по конкретной теме, а также навык аргументации своей позиции, напомнили в компании.

Ранее эксперт рассказал об основных изменениях в ЕГЭ в новом году.