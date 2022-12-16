В московском метро изменят движение по Кольцевой линии

Движение по Кольцевой линии московского метро изменят со 2 по 7 января 2023 года. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

2-4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки, а 5-7 января — только по часовой стрелке. Все станции Кольцевой линии в эти дни будут открыты, пересадки продолжат работать.

«Это необходимо, чтобы обновить инфраструктуру, отвечающую за безопасность и управление движением поездов. Существующая система требует обновления, для этого мы применим самые современные технологии. Без ограничений работы провести невозможно», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее сообщалось, что для оплаты проезда в московском метро, в том числе на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ), пассажирам предложили шесть способов оплаты.