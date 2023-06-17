11:50, 17 июня 2023
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Двое мужчин изнасиловали москвичку в подвале дома
В подвале дома двое мужчин изнасиловали 26-летнюю москвичку.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
В подвале дома в столице двое мужчин изнасиловали 26-летнюю москвичку, сообщает ГСУ СК России по Москве.
По данным ведомства, применяя насилие, мужчины 1995 и 2003 годов рождения совершили преступление 14 июня в подвальном помещении жилого дома на улице Нарвской.
Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте фигурантов.
Ранее педофил изнасиловал 12-летнюю девочку в московском парке.