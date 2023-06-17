Двое мужчин изнасиловали москвичку в подвале дома

В подвале дома в столице двое мужчин изнасиловали 26-летнюю москвичку, сообщает ГСУ СК России по Москве.

По данным ведомства, применяя насилие, мужчины 1995 и 2003 годов рождения совершили преступление 14 июня в подвальном помещении жилого дома на улице Нарвской.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте фигурантов.

Ранее педофил изнасиловал 12-летнюю девочку в московском парке.