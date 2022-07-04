Город
Сегодня в 12:31
1 мин.

Москвичка попала в больницу после изнасилования на домашней вечеринке

Москвичка попала в больницу после изнасилования на домашней вечеринке
Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В столице девушка попала в больницу после домашней вечеринки, задержаны двое подозреваемых 17-ти и 37-ми лет, сообщила «Мосленте» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело. Двое подозреваемых задержаны. В ближайшее время будем ходатайствовать об аресте», — ответила она на вопрос издания. Задержанные полностью признали свою вину. Им предъявлено обвинение по статье 131 УК РФ («Изнасилование»).

По информации РЕН ТВ, инцидент произошел в квартире на проспекте 60-летия Москвы. Москвичка вступила в половую связь с одним из злоумышленников и в какой-то момент к ним присоединился еще один молодой человек. Пострадавшая была не согласна на это, но не смогла оказать сопротивление.

Ранее компания мужчин изнасиловала двух женщин в столичном лесопарке. Правоохранителям удалось задержать мужчин в возрасте от 29 до 44 лет.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.