Москвичка попала в больницу после изнасилования на домашней вечеринке

В столице девушка попала в больницу после домашней вечеринки, задержаны двое подозреваемых 17-ти и 37-ми лет, сообщила «Мосленте» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело. Двое подозреваемых задержаны. В ближайшее время будем ходатайствовать об аресте», — ответила она на вопрос издания. Задержанные полностью признали свою вину. Им предъявлено обвинение по статье 131 УК РФ («Изнасилование»).

По информации РЕН ТВ, инцидент произошел в квартире на проспекте 60-летия Москвы. Москвичка вступила в половую связь с одним из злоумышленников и в какой-то момент к ним присоединился еще один молодой человек. Пострадавшая была не согласна на это, но не смогла оказать сопротивление.

Ранее компания мужчин изнасиловала двух женщин в столичном лесопарке. Правоохранителям удалось задержать мужчин в возрасте от 29 до 44 лет.