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Россиянку заманили в подъезд и изнасиловали под предлогом собеседования

Россиянку заманили в подъезд и изнасиловали под предлогом собеседования
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Москве злоумышленник прикинулся работодателем и изнасиловал россиянку под предлогом собеседования, сообщает телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел в подъезде дома на улице Бутырской.

Жертва договорилась с насильником о собеседовании на одном из сайтов по поиску работы. Злоумышленник заманил девушку в жилой дом. Там он отобрал у нее телефон якобы для звонка, а затем повалил на пол и изнасиловал. После этого подозреваемый скрылся со смартфоном.

Правоохранители вычислили преступника по камерам видеонаблюдения. По данным канала, он признался в грабеже и изнасиловании. Возбуждено уголовное дело, пострадавшая находится в больнице.

Ранее на востоке Москвы на женщину по дороге домой напал незнакомый мужчина. При попытке изнасилования злоумышленник разбил пострадавшей голову.

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