Сегодня в 16:19
1 мин.

Искавшую работу россиянку изнасиловали на собеседовании

Город /
Искавшую работу россиянку изнасиловали на собеседовании
Фото: Dylan Gillis / Unsplash

20-летнюю россиянку, искавшую работу няни, изнасиловали на собеседовании в городе Серпухове. О происшествии рассказал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

Девушка откликнулась на объявление о вакансии и пришла по указанному адресу в квартиру на улице Октябрьской. Там над ней надругались и нанесли физические увечья. Пострадавшая заявила о случившемся в экстренную службу. Подозреваемого задержали, им оказался мужчина 1987 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России («Изнасилование») и части 2 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»).

Ранее 36-летняя женщина умерла в московской больнице после группового изнасилования.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.