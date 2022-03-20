Искавшую работу россиянку изнасиловали на собеседовании

20-летнюю россиянку, искавшую работу няни, изнасиловали на собеседовании в городе Серпухове. О происшествии рассказал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

Девушка откликнулась на объявление о вакансии и пришла по указанному адресу в квартиру на улице Октябрьской. Там над ней надругались и нанесли физические увечья. Пострадавшая заявила о случившемся в экстренную службу. Подозреваемого задержали, им оказался мужчина 1987 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России («Изнасилование») и части 2 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»).

Ранее 36-летняя женщина умерла в московской больнице после группового изнасилования.