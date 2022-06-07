Известная сеть пиццерий заявила о смене владельца и названия

О смене хозяев и названия известной сети пиццерий Pizza Hut, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, новым владельцем сети стало ООО «Ной-М».

«Коммерсантъ» пишет, что новые собственники выкупили бизнес за 300 миллионов рублей. ООО «Ной-М» основанна топ-менеджерами группы «Ростик», развивающей рестораны «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s.

Как говорится в сообщении, заведения Pizza Hut будут ребрендированы. Однако заявок от компании «Ной-М» на регистрацию бренда пока нет. Новый владелец не определился с названием.

Ранее стало известно еще одно возможное название «Макдоналдса» после ребрендинга. Очередным вариантом названия ресторанов сети в России после ребрендинга может стать «Наше место».