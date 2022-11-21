Названы известные посетители первой публичной библиотеки в Москве

Известные посетители первой в столице публичной библиотеки названы в группе «Москва: История Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«Сюда часто заходили такие великие деятели, как [поэты] Александр Пушкин и Василий Жуковский, [прозаик] Николай Гоголь. Кстати, в этой же библиотеке сидел [писатель] Лев Толстой, когда работал над "Войной и миром"», — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, библиотека находилась на Мясницкой улице, в доме отставного полковника и археолога Александра Черткова. Тогда она называлась так: «Всеобщая библиотека России, или книги для изучения нашего отечества во всех отношениях и подробностях».

Ранее была раскрыта история московской библиотеки в здании XVII века. Речь идет о читальне имени И.С. Тургенева на Тургеневской площади, основанной в 1884 году предпринимательницей и меценаткой Варварой Морозовой.