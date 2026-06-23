Известный оперный певец спрыгнул с моста в центре Москвы

Известный оперный певец и актер Герман Юкавский спрыгнул с моста в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на Болотной набережной.

Как предварительно отмечается, Юкавский в момент прыжка находился в состоянии опьянения и был агрессивен. Он, по данным источника, собирался самостоятельно переплыть Москву-реку.

Тем не менее, по информации ТАСС, причиной его поступка могла стать ссора с женой. KP.RU же со ссылкой на Следственный комитет России сообщает, что так артист пытался покончить с собой.

В настоящее время нет подробностей о состоянии артиста. При этом подчеркивается, что мужчину доставят в отделение психиатрической больницы.

Герман Юкавский — заслуженный артист России, участвующий в хоре Большого театра. В 2010-м он также был номинирован на премию «Золотая маска».

Ранее сообщалось о молодом человеке, который поднялся на крышу электропоезда и прыгнул с вагона метро в Москву-реку с Нагатинского моста. Его задержали и позже арестовали.