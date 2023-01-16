Известный юморист высказался об отъезде из России

О вероятности отъезда из России в интервью с актером Вячеславом Манучаровым высказался известный юморист, артист эстрады, художественный руководитель Театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев.

«Ты спроси меня: "Ты хочешь уезжать [из России]?" Я — нет. Я тебе скажу, почему. У меня здесь мама, у меня здесь театр, у меня здесь друзья, у меня здесь дети», — рассказал заслуженный артист.

Ранее на тему отъезда из страны также высказалась певица Слава. Она заявила, что останется в стране, хотя у нее есть возможности для переезда.