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18:56, 16 января 2023
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Известный юморист высказался об отъезде из России

Известный юморист высказался об отъезде из России
Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

О вероятности отъезда из России в интервью с актером Вячеславом Манучаровым высказался известный юморист, артист эстрады, художественный руководитель Театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев.

«Ты спроси меня: "Ты хочешь уезжать [из России]?" Я — нет. Я тебе скажу, почему. У меня здесь мама, у меня здесь театр, у меня здесь друзья, у меня здесь дети», — рассказал заслуженный артист.

Ранее на тему отъезда из страны также высказалась певица Слава. Она заявила, что останется в стране, хотя у нее есть возможности для переезда.

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