Извращенец напал на москвичку в парке

О нападении извращенца во время утренней пробежки в Битцевском лесопарке заявила в полицию жительница Москвы. Фото заявления потерпевшей в полицию опубликовал Telegram-канал «Чертаново».

Пострадавшая рассказала правоохранителям, что неизвестный подбежал к ней сзади, схватил за шею и залез в трусы. Женщина смогла ослабить захват нападавшего, вырваться и позвать на помощь.

По ее словам, после неудавшегося нападения извращенец какое-то время оставался на том же месте и мастурбировал. Прохожий мужчина откликнулся на призыв женщины, а насильник сбежал.

Ранее мужчина попытался изнасиловать 17-летнюю москвичку во время прогулки с собакой. Он начал хватать девушку и пытаться потрогать ее под одеждой.