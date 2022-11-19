Каждый пятый школьник стал жертвой кибербуллинга в России

Каждый пятый школьник — 23 процента — стал жертвой кибербуллинга в России. Результаты опроса VK Образование и Учи.ру, есть в распоряжении «Мосленты». По этим данным, доля тех, кого обижают в сообщениях или комментариях в интернете с возрастом только увеличивается: 19 процентов в начальной школе и 35 процентов — в средней.

Две трети сталкивались с обидными сообщениями или комментариями всего пару раз, а каждый пятый оказывается в такой ситуации каждый раз, когда с кем-то ссорится. По сравнению с прошлым годом эти цифры практически не изменились: тех, кто сталкивался с кибербуллингом пару раз, было 69 процентов, а тех, кто сталкивается с ним регулярно при ссорах, — 24 процента.

Самыми популярными способами защиты от кибербуллинга у 47 процентов школьников является добавление в друзья только знакомых людей, у 46 процентов — блокирование обидчиков и закрытие от них своих страниц, у 43 процентов — обсуждение проблемы с учителем, родителями и психологом. Доля детей, готовых обращаться за помощью ко взрослым, за год сильно увеличилась: в 2021 году таких было всего 11 процентов. Пять процентов детей считают, что защититься от онлайн-травли невозможно.

В ответ на вопрос о том, кому они считают правильным сообщать о травле в интернете, школьники чаще всего выбирали родных (81 процент против 51 процента в 2021 году). Обсуждать эту тему с друзьями и учителями, как и в прошлом году, готовы примерно одинаковое количество детей — 17 процентов и 15 процентов соответственно (против 11 процентов и 13 процентов годом ранее). При этом, в средней школе доля тех, кто будет искать поддержки у друзей, больше: 23 процента против восьми процентов младшеклассников.

Ранее подростки назвали возможные причины травли в школе.