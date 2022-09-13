Убийц известного бизнесмена в Москве приговорили к длительным срокам

К длительным срокам заключения суд приговорил убийц известного российско-израильского бизнесмена, владельца Дорогомиловского рынка и женской баскетбольной команды «Спартак» (Видное), генерального менеджера женской баскетбольной сборной России Шабтая фон Калмановича, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. В июле присяжные признали виновными в преступлении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева.

«Приговором суда Костоеву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, Белхороеву в виде 20 лет лишения свободы, а Тумгоеву в виде 18 лет лишения свободы. Отбывать наказание фигуранты будут в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Обвинительный вердикт по делу присяжные вынесли 13 июля. По данным следствия, подтвержденным в суде, непосредственным исполнителем заказного убийства стал Костоев. Тумгоев координировал операцию, а Белхороев был водителем машины преступников. Фон Калманович был убит 2 ноября 2009 года в Новодевичьем проезде в Москве. Тяжелые ранения получил его водитель.

Подозреваемые в убийстве были установлены и задержаны в июне 2019 года. В зависимости от роли каждого, их обвинили по пунктами «ж,з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство организованной группой по найму»), части 3 статьи 30 и пунктам «а,ж,з» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство организованной группой по найму») и части 3 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») УК РФ. После обвинительного вердикта присяжных суд должен вынести окончательный приговор обвиняемым. О заказчике убийства бизнесмена не сообщается.