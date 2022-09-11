Разгуливающий по улице в Подмосковье кабан попал на видео. Ролик был опубликован в группе «Балашиха рулит!» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцем, снявшим видео, был местный житель. Он ехал на автомобиле по Советской улице в Балашихе и увидел необычного прохожего. На кадрах видно, что кабан перебежал проезжую часть, а потом прогуливался про тротуару.