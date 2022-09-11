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Разгуливающий по улице в Подмосковье кабан попал на видео

Разгуливающий по улице в Подмосковье кабан попал на видео
Фото: страница «Балашиха рулит!» во «ВКонтакте

Разгуливающий по улице в Подмосковье кабан попал на видео. Ролик был опубликован в группе «Балашиха рулит!» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцем, снявшим видео, был местный житель. Он ехал на автомобиле по Советской улице в Балашихе и увидел необычного прохожего. На кадрах видно, что кабан перебежал проезжую часть, а потом прогуливался про тротуару.

«Его выпустили погулять: привит, к лотку приучен, дорогу домой знает. Увидите у подъезда, откройте дверь, впустите в подъезд», «Пумба Тимона ищет», «Это Степан, в КБ торопится», «Доставка свежего мяса», — написали в комментариях подписчики группы.

Ранее на улицах подмосковного города заметили гуляющих лосей. Лоси начали ходить по жилым кварталам из-за сезонной миграции, рассказал источник. Горожанам посоветовали быть осторожнее и не приближаться к животным. При испуге дикие парнокопытные могут вести себя непредсказуемо.

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