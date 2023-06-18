Кабаны пробежались рядом с пешеходным переходом в Подмосковье и попали на видео

Два кабана пробежались рядом с пешеходным переходом в Подмосковье и попали на видео, опубликованное в группе «Балашиха Life» социальной сети «ВКонтакте».

«Кабаны в городе. Улица Чистопольская», — уточнил автор ролика, на кадрах которого запечатлены два парнокопытных, перебегающих дорогу рядом с пешеходным переходом. Заметив автомобиль, животные свернули на обочину и скрылись в высокой траве.

«Почему я ни разу не встречала зверушек? Я наверное сразу умру от страха», «Грамотные, переходят по "зебре"», «Кабанчики - это хорошо. А то, судя по мусору в наших лесах, там одни свиньи обитают», «Пятачок передает привет», — написали пользователи сети.

Ранее «Пумба» пробежался по улице в Подмосковье и попал на видео.