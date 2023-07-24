В Москве похитили более километра кабеля Минобороны, сообщает Baza. Материальный ущерб, предположительно, оценивается более чем в пять миллионов рублей.

По данным канала, на одном из объектов электросвязи на востоке Москвы произошел сбой. При проверке сотрудники Минобороны и «Воентелекома» обнаружили отсутствие внушительного фрагмента провода, стоимость одного метра которого составляет около пяти тысяч рублей.

Полиция проводит проверку, уточняет Baza.

Ранее москвичам назвали километраж убранных с неба под землю проводов.