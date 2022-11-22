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11:26, 22 ноября 2022
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Мужчина в кабриолете с открытой крышей под дождем развеселил пользователей сети

Мужчина в кабриолете с открытой крышей под дождем развеселил пользователей сети
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Россиянин проехал по Москве за рулем кабриолета с открытой крышей под мокрым снегом с дождем. Видео, развеселившее пользователей сети, опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Мужик не смотрел прогноз погоды», «Дядя на чиле. У него криопроцедуры для похудения», «С закрытой крышей каждый дурак может, а вот с открытой — только особо одаренные выпендрежники», «Наверное, весь год такую погоду ждал, чтобы кабриолет выгулять», — прокомментировали юзеры.

Некоторые подписчики предположили, что у владельца зеленого авто сломалась крыша, поэтому он не смог закрыть ее на время неблагоприятных погодных условий. При этом водитель, одетый в футболку и расстегнутую кофту, ведет себя спокойно, не обращает внимания на снег и разговаривает по телефону.

Ранее четыре опасные привычки водителей раскрыл автоэксперт Михаил Колодочкин. По его словам, некоторые факторы увеличивают риск аварии.

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