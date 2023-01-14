Кадры с затопленным домом в Подмосковье напугали пользователей сети

Пост собрал десятки испуганных реакций юзеров. «Ужас какой!!! В страшном сне не приснится такое», — отреагировала на увиденное одна из подписчиц канала.

Ранее певица Рита Дакота затопила восемь этажей под своей квартирой и расплакалась. Артистка опубликовала в сети переписку со своей знакомой, которая сообщила ей о прорыве трубы.