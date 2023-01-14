13:59, 14 января 2023
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Кадры с затопленным домом в Подмосковье напугали пользователей сети
Кадр: Telegram-канал «Мои Люберцы»
Кадры с затопленным домом в Подмосковье попали в сеть. Опубликованное Telegram-каналом «Мои Люберцы» видео напугало пользователей сети.
«В Люберцах новый прорыв, теперь на Комсомольском проспекте. Жильцам дома 24/2 этой ночью было не до сна», — рассказал автор публикации. В ролике показано, как большое количество воды вытекает из подъезда на улицу при закрытой двери.
Пост собрал десятки испуганных реакций юзеров. «Ужас какой!!! В страшном сне не приснится такое», — отреагировала на увиденное одна из подписчиц канала.
Ранее певица Рита Дакота затопила восемь этажей под своей квартирой и расплакалась. Артистка опубликовала в сети переписку со своей знакомой, которая сообщила ей о прорыве трубы.