В московском клубе обнаружили запрещенного к содержанию каймана

В природоохранной прокуратуре напомнили, что этот вид аллигаторов внесен в Перечень животных, запрещенных к содержанию. В случае если хозяин рептилии не предоставит документы на его владение, каймана изымут и поместят в Центр реабилитации диких животных, где при необходимости ему окажут медицинскую помощь и назначат должный уход.

Ранее стала известна судьба найденного в подмосковной реке крокодила. Он поселился в «ЭкоДеревушке» в селе Парфентьево недалеко от Коломны.