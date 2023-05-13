В московском клубе обнаружили запрещенного к содержанию каймана
В клубе на Кудринской площади в Москве обнаружили запрещенного к содержанию каймана.
Запрещенного к содержанию каймана обнаружили сотрудники Межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы в одном из клубов на Кудринской площади в столице. По данным ведомства, кайман содержится в маленьком террариуме прямо в зале клуба. При этом документы на его владение сотрудникам ведомства предоставлены не были.
В природоохранной прокуратуре напомнили, что этот вид аллигаторов внесен в Перечень животных, запрещенных к содержанию. В случае если хозяин рептилии не предоставит документы на его владение, каймана изымут и поместят в Центр реабилитации диких животных, где при необходимости ему окажут медицинскую помощь и назначат должный уход.
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