Женщину с кандибобером на голове заметили в Москве

«Отстаньте от дамы», — вступился за женщину участник дискуссии. Несколько человек сообщили, что знают ее. «Она раньше костюмером в театре была, все свои шляпы и наряды сама мастерит. Кукушка немного того, но дама талантливая», — рассказал юзер.

Ранее в Москве заметили и сфотографировали трон из множества пачек лапши быстрого приготовления «Доширак». Инсталляцию сделали популярные блогеры.