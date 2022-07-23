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Женщину с кандибобером на голове заметили в Москве

Женщину с кандибобером на голове заметили в Москве
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Женщину в необычном головном уборе заметили на улице в столице. Сделанной одним из очевидцев видеозаписью поделился Telegram-канал «Новости Москвы».

Пользователи сравнили героиню ролика с самыми разными персонажами — няней из сказки писательницы Астрид Линдгрен Фрекен Бок, императрицей Екатериной Великой, героиней романа писателя Льва Толстого Анной Карениной, героиней вирусных видеороликов Мадам Зюзю и многими другими.

Один из юзеров предположил, что дама только что вышла с записи программы «Модный приговор», где ее и нарядили в бирюзовые рюши и высокий головной убор. «И если у меня кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина!» — процитировала одна из пользовательниц знаменитый мем.

«Отстаньте от дамы», — вступился за женщину участник дискуссии. Несколько человек сообщили, что знают ее. «Она раньше костюмером в театре была, все свои шляпы и наряды сама мастерит. Кукушка немного того, но дама талантливая», — рассказал юзер.

Ранее в Москве заметили и сфотографировали трон из множества пачек лапши быстрого приготовления «Доширак». Инсталляцию сделали популярные блогеры.

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