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02:31, 08 января 2023
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Психолог призвала родителей сильно не нагружать детей учебой после каникул

Психолог призвала родителей сильно не нагружать детей учебой после каникул
Фото: Nils Stahl / Unsplash

Сильно не нагружать детей учебой в первые недели после каникул призвала родителей доцент кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Адаскина. Экспертным мнением она поделилась в интервью с агентством городских новостей «Москва».

«Период адаптации после каникул составляет в среднем около двух недель, но у каждого школьника он протекает индивидуально. Вхождение в рабочий режим лучше осуществлять постепенно. Если есть возможность, желательно организовать учебу так, чтобы первая неделя после каникул была не слишком загружена», — рассказала специалист, отметив, что на какое-то время можно отказаться от посещения репетиторов или дополнительных занятий.

Кроме того, чтобы переход от праздников к учебе переходил более плавно, детям ненадолго можно продлить праздничные активности — прогулки, посещение интересных мест, походы в гости, продолжила эксперт.

Войти в рабочий режим, по ее словам, поможет смена обстановки. Для этого можно спросить у школьника, как ему комфортнее было бы учиться, куда бы он хотел переставить рабочий стол и положить свои вещи. По словам Адаскиной, даже небольшие изменения в организации рабочего пространства помогут ребенку настроиться на учебу.

Ранее родителям школьников назвали способы повлиять на успешность детей.

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