Москвичи вспомнили о визитных карточках покупателя в начале 90-х. Комментарии жители столицы оставили в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Жители столицы рассказали, что в начале 90-х годов в Советском Союзе произошел продовольственный коллапс — полки в магазинах по всей стране начали пустеть, и жители регионов стали массово приезжать на закупки в Москву. Тогда было решено ввести так называемые визитные карточки покупателя: для постоянно прописанных в столице — синие, и для временно прописанных — красные. При этом фолловеры уточнили, что такие талоны действовали достаточно непродолжительное время, а продавцы в магазинах не всегда просили их показывать.

Многие жители Москвы также вспомнили, что часто на обратной стороне карточек вписывали детей, чтобы можно было получить больше товара в одни руки. «У меня подружка в то время работала в отделе кадров где-то, она мне в эту визитку вписала двух детей, чтобы за раз можно было взять не 400 граммов сосисок, а кило двести», «На другой стороне еще писали количество детей. Моя соседка работала в бухгалтерии ДЕЗа и вписала мне еще одного ребенка, кроме моего одного, чтобы могла покупать на троих», «С обратной стороны вписали двоих детей и еще печать круглую поставили», — рассказали пользователи.

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