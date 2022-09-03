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В рестораны «Вкусно — и точка» вернется картофель фри

В рестораны «Вкусно — и точка» вернется картофель фри
Фото: Brett Jordan / Unsplash

Картофель фри вернется во все рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка». В пресс-службе компании РИА Новости рассказали, что теперь он станет крупнее.

«Чтобы обеспечить наличие картофеля необходимых сортов, помимо работы с локальным поставщиком, мы стали импортировать часть необходимого для сети объема продукции», — уточнили в организации, добавив, что продукт уже есть в меню некоторых ресторанов сети. Данная позиция вернется во все торговые точки уже к концу сентября.

В пресс-службе отметили, что уже начали получать положительные отзывы клиентов о вкусовых качествах и размерах нового картофеля.

Ранее, в июле, сообщалось, что в некоторых ресторанах сети «Вкусно — и точка» исчезнет из продажи фирменный картофель фри. В сети объяснили, что отсутствие в продаже картофеля связано с неурожаем 2021 года в России.

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