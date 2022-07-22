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Жители Подмосковья начали выращивать картошку в палисадниках у дома

Жители Подмосковья начали выращивать картошку в палисадниках у дома
Фото: Telegram-канал «Москва 24»

Жители подмосковных Люберец начали выращивать картошку в палисадниках у дома, сообщила в своем Telegram-канале «Москва 24». Пост подкреплен фотографией окученных грядок с рассадой.

«Теперь мы знаем, где больше всего грустят из-за дефицита картошки фри во "Вкусно — и точка"», — написал автор поста.

Снимок вызвал бурную реакцию пользователей сети. Более тысячи человек одобрили идею подмосковных огородников. Меньше сотни юзеров высказались против за первые несколько часов с момента публикации.

Ранее способ получить урожай картошки пораньше раскрыл председатель общественной организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов.

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