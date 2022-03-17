В Подмосковье кассирша похитила миллионы рублей из-за долгов

В подмосковном Сергиевом Посаде кассирша похитила у своей организации миллионы рублей из-за долгов. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

В городское отделение полиции обратился представитель фирмы с заявлением о пропаже из кассы компании более восьми миллионов рублей. В ходе следствия было установлено, что деньги, используя служебное положение, присвоила одна из сотрудниц. Она забирала их небольшими частями в течение месяца.

Оперативники задержали 48-летнюю россиянку. Женщина объяснила, что, пытаясь найти подработку, столкнулась с мошенниками, которым в итоге была вынуждена переводить крупные суммы. «В ноябре 2021 года я искала подработку, чтобы накопить немножко денег. Разместила объявление на соответствующих сайтах. Мне позвонили из компании, занимающейся продажей и покупкой криптовалюты. Сказали, что разница курсов и является заработком», — заявила подозреваемая.