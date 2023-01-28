Собянин объяснил появление в Москве катков с искусственным льдом

Появление в Москве большого количества открытых катков с искусственным льдом объяснил в своем блоге глава столицы Сергей Собянин. Мэр начал с истории возникновения «самого популярного развлечения москвичей в самое холодное время года».

«Больше полутора столетий назад жители столицы встали на коньки. Еще в 1860-х на Петровке появилась первая в Москве общественная ледовая площадка, где горожане могли развлечься, "обув железом острым ноги". В начале XX века каток начали заливать в парке "Сокольники", где занимались члены Сокольнического клуба спорта», — рассказал градоначальник.

Одним из самых любимых мест зимнего отдыха москвичей, по словам Собянина, быстро стал каток «Зеркальный», впервые открытый в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в 1931 году. А в 1954-м собственным катком обзавелась и ВДНХ.

«В 60-80-е Москва переживала настоящий бум катания на коньках. Катались семьями, молодежными компаниями и даже трудовыми коллективами. Лед заливался на сотнях площадок в парках и дворах. Активно использовались замерзшие водоемы, в том числе в центре города. На Чистых и Патриарших прудах яблоку негде было упасть», — отметил мэр.

Но вскоре глобальное потепление нанесло по этой традиции удар, продолжил он. Поздний приход зимы, ранняя весна и частые оттепели отбивали у москвичей желание заниматься заливкой льда и уходом за ним, ведь вскоре он все равно таял.

«Из массового общедоступного развлечения выходного дня катание на коньках начало превращаться в хобби для небольшого числа увлеченных людей, готовых оплачивать абонементы на крытых аренах», — рассказал Собянин.

По этой причине мэр и принял решение открыть катки с искусственным льдом в каждом районе Москвы. «Да, они требуют больше ресурсов для содержания и ухода. Но в конечном счете один раз настроить машины, залить лед и затем поддерживать каток до пяти месяцев в год — это вполне посильная задача. А все затраты вернутся сторицей в виде здоровья и отличного настроения москвичей», — объяснил он.

Сегодня в Москве функционируют 215 катков с искусственным льдом, уточнил Собянин. Как он и надеялся, создание доступных во всех отношениях площадок вернуло моду на массовые катания в городе.

Рядом со всеми катками есть пункты проката, теплые раздевалки, фудкорты и киоски с перекусом и горячими напитками, напомнил градоначальник. «Все для того, чтобы люди получали максимум удовольствия от активного зимнего отдыха», — подчеркнул он.

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