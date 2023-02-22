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04:20, 22 февраля 2023
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Открытие KFC на одной из станций столичного метро возмутило москвичей

Открытие KFC на одной из станций столичного метро возмутило москвичей
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Москвичей возмутило открытие ресторана быстрого питания KFC на станции столичного метро «Планерная». Поводом для дискуссии стало фото точки общепита в группе «Тушино [Северное и Южное]» сообщества М125 во «ВКонтакте».

«Кто вообще додумался открыть KFC в метро? Прямо перед турникетами на "Планерной" постоянно толпа», — заявил автор топика.

Местные жители активно поддержали эту позицию в комментариях. «Представляю, как там смердит горелым маслом», «Идиотизм», — написали они.

Открытие KFC на одной из станций столичного метро возмутило москвичей

Фото: группа «Тушино [Северное и Южное]» во «ВКонтакте»

Однако кто-то заявил, что работающий у турникетов фастфуд никому не мешает и особой популярностью не пользуется. «Но на хрена это открыли в вестибюле метро — вопрос остается», — заключили в комментариях.

Ранее в московском метро заметили «вагон-ресторан». Поезд с такой надписью увидел россиянин на «Арбатско-Покровской» линии метро.

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