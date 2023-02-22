Открытие KFC на одной из станций столичного метро возмутило москвичей

Однако кто-то заявил, что работающий у турникетов фастфуд никому не мешает и особой популярностью не пользуется. «Но на хрена это открыли в вестибюле метро — вопрос остается», — заключили в комментариях.

Ранее в московском метро заметили «вагон-ресторан». Поезд с такой надписью увидел россиянин на «Арбатско-Покровской» линии метро.