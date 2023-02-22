Открытие KFC на одной из станций столичного метро возмутило москвичей
Москвичей возмутило открытие ресторана быстрого питания KFC на станции столичного метро «Планерная». Поводом для дискуссии стало фото точки общепита в группе «Тушино [Северное и Южное]» сообщества М125 во «ВКонтакте».
«Кто вообще додумался открыть KFC в метро? Прямо перед турникетами на "Планерной" постоянно толпа», — заявил автор топика.
Местные жители активно поддержали эту позицию в комментариях. «Представляю, как там смердит горелым маслом», «Идиотизм», — написали они.
Фото: группа «Тушино [Северное и Южное]» во «ВКонтакте»
Однако кто-то заявил, что работающий у турникетов фастфуд никому не мешает и особой популярностью не пользуется. «Но на хрена это открыли в вестибюле метро — вопрос остается», — заключили в комментариях.
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