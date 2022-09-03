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Хирург предупредил об опасности привычки класть ногу на ногу

Хирург предупредил об опасности привычки класть ногу на ногу
Фото: Roland Hechanova / Unsplash

Привычка складывать ногу на ногу может представлять опасность для позвоночника и способствовать развитию варикозной болезни. Об этом в разговоре с URA.RU предупредил хирург-флеболог первой профессиональной сети ортопедических салонов Opteka Армен Авакян.

«Не стоит класть ногу на ногу, потому что в результате длительного пребывания в таком положении постепенно искривляется осанка. У человека смещается ось позвоночника, сильно перенапрягаются мышцы спины, в результате чего они начинают болеть. Подобная неправильная осанка создает излишнее давление на межпозвонковые диски, которое способствует их износу. Из-за него нередко возникают хронические боли в области спины. Сутулость, сильный наклон головы, закидывание одной ноги на другую — все это приводит к ухудшению общего самочувствия и повышает риск развития ортопедических заболеваний», — рассказал врач.

Медик также добавил, что если долго находится в сидячем положении, то отток венозной крови от ног к сердцу замедляется. От отметил, что если при этом складывать одну ногу на другую, то конечности начнут неметь, что увеличит вероятность появления отеков и варикозной болезни.

Ранее бариатрический хирург воронежской клиники «РЖД-Медицина» Максим Елисеев перечислил первые симптомы варикоза.

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