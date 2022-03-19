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Житель московской многоэтажки обнаружил у себя за окном хищную птицу

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Житель московской многоэтажки обнаружил у себя за окном хищную птицу
Фото: страница «МОСКВА МОЯ» в Facebook

Житель многоэтажного дома в спальном районе Москвы обнаружил у себя за окном филина и сделал фото. Снимок хищной птицы, сидящей на фасаде здания, попал в Facebook-группу «МОСКВА МОЯ» и удивил пользователей сети.

«Неожиданный обитатель московского неба. Никогда раньше не встречал», — подписал кадр автор топика. Мужчина отметил, что фотография была сделана в прошлом году, однако необычная птица все равно заинтересовало комментаторов. «И так высоко залетел!», «Обалдеть!», «Вот это да», — поразились юзеры.

Комментаторы высказали разные предположения насчет происхождения филина. «В Битцевском лесу много подобной живности. К нам на балкон однажды такая бухнулась, оклемалась и улетела», — рассказала пользовательница. Участники дискуссии подтвердили, что совы действительно живут в столичных парках. Однако кто-то заявил, что птица могла жить в домашних условиях и попросту улететь от хозяина.

Ранее хищники поселились на территории детского сада в Москве.

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