Москвичи перечислили хиты экспозиции одного из павильонов на ВДНХ в СССР

Хиты экспозиции одного из павильонов на ВДНХ перечислили москвичи в Telegram-канале «Старая Москва».

«Внутри был действующий макет Красноярской гидроэлектростанции», «Еще интересовала инсталляция справа от здания, где вблизи можно было рассмотреть участки ЛЭП», «Видел там макеты-диорамы, которые включались, мигали лампочки и по провозам шло цветное электричество. Заводы, предприятия...меня в детстве впечатлило. Макетов пять в зале было», «У меня в 90-е был доступ и к японской гик-культуре, и к американской (комиксы и прочее), и все равно макеты впечатлили. Это эстетика советского времени», — написали пользователи о павильоне «Электрификация СССР».

«Офигенно там все было, в 90-е впечатляло ребенка», «Мой любимый павильон был в детстве», «Мы в начале 90-х успели с бабушкой обойти ВДНХ, и место, конечно, такое, что дух захватывало. Потом превратилось в огромный ларек смешанных товаров», «Мне запомнились бесплатные буклеты-книжечки на мелованной бумаге, запах типографской краски... а в 90-х на ВДНХ был магазинчик с компьютерным барахлом и дисками», — вспомнили подписчики канала.

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